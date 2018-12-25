Купчинська ОТГ на Тернопільщині: “Батьківщина” має половину депутатів

За інформацією голови Купчинецької сільської виборчої комісії Храневич Марії Михайлівни, станом на 15.00 год. 24 грудня 2018 року відомі такі попередні результати виборів на посаду сільського голови Копичинецької сільської об’єднаної громади:

✅Країнський Ігор Богданович (самовисування) – 794 голоси виборчів

✅Костів Степан Богданович (самовисування) – 773 голоси

✅Богданова Христина Степанівна (самовисування) – 129 голосів

✅Мурмила Василь Зіновійович (Українська Галицька Партія)- отримав 30 голосів виборців

Щодо попередніх результатів виборів по 14 одномандатних виборчих округах, по кількість отриманих депутатських мандатів представниками політичних партій виглядає наступним чином:

☑️Батьківщина – отримає 7 депутатських мандатів

☑️Аграрна Партія України – 2 депутатських мандати

☑️Блок Петра Порошенка “Солідарність” – 1 депутатський мандат

☑️Самопоміч – 1 депутатський мандат

☑️Самовисуванці – 3 депутатських мандати

Загальна кількість виборців в громаді склала – 2851 виборець, з яких взяло участь в голосуванні – 1726 виборців

Явка виборців склала – 60,2%

Також нагадаю що до утвореної Купчинецької ОТГ ввійшли села Купчинці, Драгоманівка, Дворище. Яструбове, Ішків, Росохуватець,Веснівка, Денисів Козівського району

Директор Центр суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик