Як тернопільські депутати закрили рік

19 грудня відбулась остання у цьому році сесія Тернопільської міської ради. Депутати прийняли місцевий бюджет на наступний рік, затвердили Кодекс етики, урочисто вручили печатки старостам тих сіл, які приєднались до Тернопільської об’єднаної територіальної громади, підтримали рішення про оренду комунального майна через систему електронних торгів Prozorro, та розглянули чимало інших питань.

Ми звернемо увагу на ті рішення сесії, які співзвучні з діяльністю і планами на наступний рік Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ».

У Новому році – Prozorro, Кодекс етики та електронна база дошкільнят

Позитивним кроком до самодисципліни стало затвердження Кодексу етики депутатів Тернопільської міської ради. За ініціативи депутата Олега Климчука, порушення депутатів вноситимуть у протокол, інформуватимуть про це у ЗМІ, за необхідності навіть звертатимуться до правоохоронних органів.

Прозоро тепер відбуватиметься і процес оренди комунального майна. Зміни передбачають здачу майна в оренду через систему аукціонів Prozorro. Нововведення збільшить прибутки міста, оскільки бажаючі подаватимуть свої пропозиції згідно визначених вимог, а результати конкурсу будуть загальнодоступні. Даний проект рішення ініціювала та,спільно з Управлінням обліку і контролю за використанням комунального майна міської ради, розробила Катерина Кондратюк – представниця ГС «Ради бізнесу Тернопілля» в Раді Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ».

На сесії дане рішення «Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Тернополя» було доповнене депутатом Андрієм Шкулою. Він наполягав на пункті про те, що перелік документів, який згідно рішення сесії вимагається у бажаючих взяти в оренду комунальне майно, є вичерпним.

Також на сесії було внесено зміни до Програми розвитку освіти на 2017-2019 роки із суттєвим доповненням про створення електронної бази дітей дошкільного віку тернопільської громади. На пропозицію депутата Петра Поврозника, заплановано створення загальної бази дошкільнят, для розуміння кількості потенційних першокласників та планувати згідно цього чисельне навантаження шкіл мікрорайонів міста.

Ряд питань викликало обговорення Програми земельних відносин Тернопільської міської територіальної громади на 2019-2020 роки. Зокрема, депутатів цікавило, доки триватиме інвентаризація земель комунальної власності, де будуть опубліковані результати та чи достатньо на це коштів. Керівник відділу земельних відносин Віктор Кібляр зазначив: «Передбачено, що інвентаризація триватиме до 2020 року. Процес проходить у декілька етапів. Перший етап завершується у лютому 2019 року, результати можна буде побачити у Кадастровій карті».

Незаконні кіоски – під контролем міської ради, а освітлення вулиць – без ртуті

Розташування малих архітектурних форм міста (кіоски, альтанки, тимчасові намети, тощо) планують впорядкувати завдяки рішенню «Про договори земельних сервітутів щодо розміщення тимчасових споруд». Авторами цього проекту є усі депутатські фракції міської ради.

Депутати зобов’язують Управління містобудування, архітектури та кадастру розробити комплексну схему розташування тимчасових споруд до 1 квітня 2019 року.

Договори із підприємцями, які поставили тимчасові споруди на газонах, тротуарах, в охоронних зонах інженерних комунікаціях, зупинках громадського транспорту та ближче, ніж 50 м до загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, поновлювати не будуть. Таким чином рішення убезпечить місто від несанкціонованого розташування МАФ-ів та дозволить «забрати» їх із заборонених місць.

Також на наступний рік заплановано реалізувати проект реконструкції системи зовнішнього освітлення «Світло без ртуті». Для цього залучено грант від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) у розмірі 154 227 євро. В рамках реалізації проекту передбачено замінити системи освітлення, які використовують ртутні лампи, на більш безпечні.

Під час засідання депутати також внесли зміни до програм соціального, культурного, освітнього, економічного розвитку на наступний рік. Врахували при цьому приєднання до Тернополя сільських рад: Курівецької (с. Курівці), Малашівецької (с.Малашівці та с.Іванківці), Черняхівської (с.Чернихів, с.Глядки, с.Плесківці) та Кобзарівської (с.Кобзарівка і с.Вертелка). Також були внесені зміни до Бюджету Тернополя на 2018 рік, затверджено бюджет 2019 року, заслухано виконання міської Програми «Здоров’я», Програми розвитку малого та середнього бізнесу, Програми охорони земель та Програми запобігання соціальному сирітству.

Довідка: Ця аналітична довідка підготовлена Коаліцією ГО «Тернопільський центр реформ» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст цієї довідки є винятковою відповідальністю Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ» i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Карабин Марія, Коаліція ГО “Тернопільський центр реформ”