

13 квітня лави рятувальників Тернопільщини поповнили 15 випускників закладів вищої освіти служби цивільного захисту. Молоді фахівці, серед яких одна дівчина, щойно завершили навчання та отримали разом із дипломами спеціальне звання «лейтенант служби цивільного захисту».

Начальник ГУ ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей, щиро привітав молодих офіцерів із цією пам’ятною подією. Він наголосив, що в цей надскладний для нашої держави час на кожного з них покладена почесна та відповідальна місія – стояти на варті нашої держави й безпеки людей.

Полковник Маслей побажав новоспеченим лейтенантам, щоб набуті ними протягом навчання знання та навички стали надійним фундаментом для їхнього подальшого професійного зростання. Він також закликав їх виконувати свій службовий обов’язок чесно та сумлінно, бути завжди напоготові для захисту, порятунку та допомоги.

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