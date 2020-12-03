Легеневий центр в Тернополі отримає рентген за майже 2 млн грн

Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний центр 30 листопада підписав договір із ТОВ «Мед Ексім» на закупівлю рентген-апарату за 1,76 млн грн. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

За договором придбають пересувну рентген-установку IMAX 101A. Закупівлю провели за спрощеною процедурою звітування, оскільки придбання такого товару передбачене постановою Кабінету Міністрів, і використовується для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Виробником рентгену є новозеландська компанія InterMed Group Limited. Рентген-апарат такої моделі є малогабаритним і його можна застосовувати у палатах, а також він має автономний акумулятор.

За аналогічною ціною такі апарати купують інші медичні установи країни. 16 листопада Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги замовила закупівлю двох таких рентгенів за 3,52 млн грн (по 1,76 млн грн кожен). Постачальником також було ТОВ «Мед Ексім».

Нагадаємо, що Тернопільський фтизіопульмонологічний центр належить до закладів, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію. За інформацією Національної служби здоров’я України (НСЗУ) тут є 125 ліжкомісць, з яких 47 – інфекційні, а також вісім апаратів штучної вентиляції легень.

ТОВ «Мед Ексім» зареєстровано у Києві. Компанія спеціалізується на продажу медичних товарів. Власницею фірми є мешканка Чернігівської області Ганна Бублик.

За даними YouСontrol, з початку 2020 року компанія отримала держзамовлень на 189 млн грн.