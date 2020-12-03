Кандидатуру нардепа-аграрія з Тернопільщини пропонують на посаду міністра Мінагрополітики

Народного депутата України («За майбутнє»), секретаря комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України Івана Чайківського пропонують кандидатом на очільника аграрного міністерства, про відновлення діяльності якого все частіше говорять на державному рівні.

Про це повідомляє agropolit.com, пропонуючи читачам міністерський інсайд.

– На останньому зібранні депутатів з аграрного комітету (під керівництвом голови комітету Миколи Сольського) обговорювалися можливі кандидатури на посаду аграрного міністра, з яких профільний комітет радитиме уряду підтримати одного на очільника Мінагро у випадку його поновлення. Серед п’яти запропонованих кандидатів – Іван Чайківський, народний депутат («За майбутнє»), секретар комітету з питань аграрної та земельної політики, – йдеться у повідомленні.

Цей же сайт повідомляє, що в українському суспільстві активно обговорюється тема відновлення Міністерства аграрної політики та сільського розвитку.

Зокрема, йдеться про те, що сьогодні Україна залишається сировинним придатком для розвинених країн світу. Для подолання цього ярма сировинної зони та переходу від експорту сировини до експорту продукції з доданою вартістю має бути розроблена чітка, послідовна програма дій, яку реалізовуватиме профільне Міністерство і людина, яка стане на чолі всіх цих перетворень.