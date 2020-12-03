Сесія міської ради у Тернополі — бюджет та земельні питання

У п’ятницю, 27 листопада відбулася сесія Тернопільської ради. Через карантин сесія проводилася без представників громадськості. На сесії вносили зміни до програм розвитку громади, та розглядали земельні питання, навіть ті, які додали у день сесії.

На початок – депутатські звернення

Розпочалася сесія хвилиною мовчання через смерть начальника управління комунальним майном Володимира Мединського.

Заяву про складання мандата депутата подала Марія Чашка від ВО “Свобода” – через те, що вона вирішила бути депутаткою обласної ради. Її місце займе Мар’ян Козбур, який відразу і склав присягу. Також присягу прийняв Андрій Грицишин, який на попередній сесії не був.

Розпочалися депутатські звернення із виступу Віктора Овчарука із партії “Європейської Солідарності”. Від суспільства та представників малого та середнього бізнесу депутат звернувся до Президента України з критикою “карантину вихідного дня”, а також вимагав забезпечити всім необхідним хворим на COVID-19 і знизити податки для підприємців.

У зверненні Христини Феціци, йшлося про встановлення меморіальної дошки та перейменування однієї з вулиць на честь підполковника Михайла Цимбалістого, який загинув в російсько-українській війні.

Що на порядку денному?

Сесія підтримала проекти про виконання бюджету за 9 місяців 2020 року та зміни до бюджету Тернопільської громади. Перерозподіл стосувався захищених витрат бюджету. Загальний фонд було збільшено на 11,3 мільйони гривень. Із них майже 8 мільйонів піде на виплату зарплат вчителям, решта – на придбання індивідуальних засобів захисту. Зменшується фінансування програм з термомодернізації закладів освіти та програми “Світло без ртуті”. Зі слів Вікторії Остапчук, заступниці міського голови,: “Програма з термомодернізації розпочнеться із наступного року, а проект “Світло без ртуті” вже завершився”.

Депутати підтримали зміни до програми “Здоров’я”, у програмі збільшили витрати на забезпечення незахищених верств населення, зокрема комплексну реабілітацію військових.

Депутати підтримали положення про впорядкування механізму передачі у власність громадян 1- та 2-ох квартирних житлових будинків. Положення окреслило процедуру передачі та необхідний перелік документів.

Також депутати проголосували за створення адміністративної комісії. , а комунальному підприємству “Тернопільводоканал” розширили види економічної діяльності, серед них – оптова торгівля відходами та брухтом, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, будівництво доріг та автострад.

Сесія підтримала Положення про зміни персонального складу міської комісії із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Крім цього депутати проголосували за склад Комісії з питань поновлення прав реабілітованих та встановлення статусу учасників ОУН-УПА, яку очолив секретар ради, Ігор Гірчак.

При розгляді змін до програми “Турбота” депутат Ігор Турський запитав у Володимира Сулими, начальника управління соціальної політики про те, чому фінансування програми зменшилося на 10 мільйонів. Попередньо це питання обговорювалося на бюджетній комісії, і тоді вирішено було підготувати звіт про скорочення витрат цього року та заплановані витрати на наступний.

“Відповідно до змін, які зараз вносяться по 2020 році, програма приведена у відповідність до доведених бюджетних асигнувань. Тобто, які доведені бюджетні асигнування- на таку суму затверджується програма зі змінами. Щодо 10 мільйонів, дійсно ці кошти були передбачені в програмі і бюджеті на 2020 рік, але рішенням сесії від 17 березня цього року ці кошти були перерозподілені. На 2021 рік програма збільшена на 11 мільйонів 200 тисяч гривень”-сказав Володимир Сулима.

У пів на 11 годину на засіданні оголосили перерву, щоб відвідати останню шану покійному Володимиру Мединському. Роботу сесія продовжила о 14 годині, розглянувши решту земельних питань.

Повертаємося до питань земельних

За земельні питання депутати голосували по-різному. Інколи підтримували навіть ті проекти, які мали негативні висновки комісії.

Щодо питання про відведення ділянок на вулиці Новий Світ будівництва та обслуговування житлових будинків, яке уже відхилялося, то міський голова, Сергій Надал сказав: “ Неодноразово ми відхиляли цей проект. Люди звернулися до суду. Суд зобов’язав нас винести на розгляд сесії і розглянути цей проект рішення. Тому усвідомлюю наперед, що це рішення, яке не може бути прийняте, але ми мусимо виконати рішення суду”.

Сесія підтримала проекти рішень, щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів на Микулинецькій, Будного, Тарнавського. Серед отримувачів ділянок на Будного – Коруна Андрій Віталійович, який є у списку корупціонерів за даними YouControl. Андрій Віталійович пропонував екіпажу поліції неправомірну вигоду у розмірі 500$ за уникнення відповідальності за адміністративне правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Також доповнили порядок денний проектом про надання земельних ділянок на бульварі П.Куліша. На сайті міської ради проект рішення з’явився 27 листопада, у п’ятницю, в день, коли відбулася сесія.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект, який реалізується у 5-ти містах України (Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ, Маріуполь) за фінансової підтримки чеської організації People in Need, Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program» та Посольства Королівства Нідерланди в Україні. Зміст цієї статті не обов’язково збігається з їхньою позицією