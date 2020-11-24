Лікар-епідеміолог Олег Голінатий: «Щоб вберегтися від коронавірусу, потрібно часто мити руки та дезінфікувати особисті речі»

На початку пандемії чимало людей дуже педантично ставилися до особистої гігієни і дезінфікували не лише руки, але й все навколо – робочі поверхні, гроші, продукти, гаманці тощо. Чи виправдані такі заходи і як довго коронавірус може жити у навколишньому середовищі розповів лікар-епідеміолог Олег Голінатий:

«Є чимало досліджень та припущень науковців щодо життєздатності вірусу у навколишньому середовищі, на поверхнях, одязі чи продуктах харчування. Однозначно відповісти на це питання досить складно. Звісно, частинки вірусу деякий час зберігаються на грошах, мобільному телефоні чи дверних ручках, але точно сказати, що ймовірність заразитися контактним шляхом велика я не можу.

Варто зазначити, що основний шлях передачі коронавірусної інфекції – повітряно-крапельний. Тобто людині потрібно вдихнути заражені частинки повітря, щоб вірус потрапив на слизову. Однак нехтувати заходами з дезінфекції НЕ ВАРТО! Протягом дня слід часто мити руки з милом (не менше 20-ти секунд), користуватися антисептиками, вдягати маски у людних місцях та дотримуватися соціальної дистанції. Не завадить також протирання дезінфікуючими розчинами робочого стола, дверних ручок, гаманця, ключів та мобільного телефону».