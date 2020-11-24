Восьмий рік поспіль Конфедерація будівельників України проводить Всеукраїнську будівельну Премію IBUILD.

Це головна нагорода, що відзначає видатні заслуги найкращих фахівців, проектів, об’єктів, підприємств будівельної галузі нашої держави.

Голосування за кращу будівельну компанію року в Україні, на думку споживачів, розпочато. Серед 33-х номінантів – компанія КРЕАТОР-БУД. Підсумки головної будівельної премії 2020-го року буде оголошено за результатами голосування. Підтримуємо своїх, підтримуємо кращих, голосуйте на сайті www.ibuild.ua

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