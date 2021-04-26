Три «по сто»: депутати Тернопільської міськради продовжують «кроїти» Тернопіль під «нібито» гаражі

В п’ятницю, 23 квітня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Тернопільської міської ради. Серед понад 200 питань – більшість стосувалися землі.

Попри так звані «людські» питання – тобто ті, в яких немає схем та інтересів посадовців чи депутатів, були й такі проєкти, які місцеві медіа та громадськість давно «розкусили» як схему.

Це, зокрема, «гаражний розпродаж» – коли депутати виділяють землю під будівництво гаражів, площею у 100 кв. м., а далі на ділянках з’являються кіоски чи інша комерція. При цьому бюджет міста від цього тільки програє, адже землю роздають безкоштовно, і чомусь, “особливі” руки…

Так на останній сесії було кілька «гаражних» питань. Одне з них стосувалося одразу трьох ділянок по 0,098 кв. м. кожна на вул. Оболоня,4.

Деякі депутати під час розгляду цього питання заявляли, що йдеться про ділянку, на якій зараз стоять комерційні кіоск. Вочевидь, таким чином хтось вирішив привласнити собі ділянки, на яких вже веде бізнес, але купувати землю офіційно не хоче.

Так, депутати віддали ділянки Рубас Ользі Ярославівні. Мабуть, збіг, але жінка з такими ж прізвищем, ім’ям та по-батькові балотувалася до Тернопільської міської ради в 2015 році.

Ще ділянку отримав Суль Микола Романович та Савицький Руслан Зенонович.

Більшість депутатів підтримали це рішення.

Сергій Сліпий