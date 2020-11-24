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Найчастіше проявляються такі симптоми пневмонії

Irena 0 Views Прокоментуй!

Більшість симптомів вірусної та бактеріальної форм пневмонії схожі в цілому, однак у хворого на вірусну пневмонію може проявлятися більша кількість різноманітних ознак.

➡️ Найчастіше проявляються такі симптоми пневмонії:

🔴 кашель,

🔴 утруднене дихання,

🔴 висока температура тіла,

🔴 прискорене дихання,

🔴 втягнення грудної клітки, коли при вдиханні повітря западає нижня частина грудної клітки (у здорової людини грудна клітки розширюється при вдиханні),

🔴 свистячі хрипи під час дихання (частіше при вірусних інфекціях).

🔗 Не завжди при пневмонії наявні абсолютно усі із зазначених симптомів.

🔰 Іноді при пневмонії грудним дітям важко ковтати їжу або пити, у них може знижуватись температура тіла, з’являтись судоми, інколи діти можуть навіть знепритомніти.

❗️ Профілактика пневмонії у дітей є одним із основних елементів стратегії зниження рівня дитячої смертності у всьому світі, наголошує ВООЗ. Планова вакцинація визнана найбільш ефективним методом профілактики пневмонії.

ℹ️ Профілактика пневмонії у дітей та дорослих також передбачає зміцнення імунітету. Передусім подбайте, щоб харчування було збалансованим та достатнім. Особливо важливо це для новонароджених: грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя укріпить імунітет малюка.

❗️ Дбайте про чистоту в домі, провітрюйте приміщення і киньте курити чи хоча б не куріть в приміщені і коли поруч діти.

 

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