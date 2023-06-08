Лісівники Буковини, Хмельниччини та Тернопільщини готові прийняти евакуйованих з Херсонщини

Працівники філій та лісництв оперативно підготували місця проживання для людей, які постраждали внаслідок підриву російськими окупантами греблі водосховища Каховської гідроелектростанції.

На Буковині уже облаштовано 121 місце, на Хмельниччині – 100, на Тернопільщині – 41. Роботи в цьому напрямку тривають.

Якщо вам необхідний прихисток, пишіть нам Подільський лісовий офіс. Ми обов’язково зв’яжемося та надамо допомогу.

Лісівники Подільського офісу не зі слів знають, що таке допомагати переселенцям. Від початку повномасштабного вторгнення ми прийняли сотні людей. Дехто живе у нас досі.