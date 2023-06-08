Забудова дитячого будинку на Бандери відкладається. Поки що

Прокуратура попередила неправомірне вибуття з комунальної власності й користування дитбудинку майна та землі вартістю понад 41 млн грн у м. Тернополі

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позов Тернопільської обласної прокуратури в інтересах держави до однієї з будівельних фірм щодо визнання недійсним інвестиційного договору з реконструкції будівель та споруд, що використовуються Тернопільським обласним комунальним дитячим будинком для дітей шкільного віку за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 81.

Прокуратурою встановлено, що Тернопільською обласною радою укладено інвестиційну угоду з будівельною фірмою, виконання якої може призвести до втрати комунального майна та земельної ділянки площею понад 1 га вартістю понад 41 млн грн. Цей комплекс використовується закладом для дітей позбавлених батьківського піклування. Оскільки його втрата погіршить становище та умови перебування неповнолітніх вихованців дитячого будинку, прокуратура звернулась із позовом до суду.

Відтак попереджено неправомірне вибуття понад 1 га землі із комунальної власності.

Рішення суду ще не вступило в законну силу.