“Ліва рука не знає, що робить права” – тернопільський депутат від “Свободи” зрозуміла це по-своєму

На минулому пленарному засіданні сесії Тернопільської міської ради, народні обранці безкоштовно роздавали в оренду чимало комунальних квадратних метрів.

Зокрема отримали погодження на продовження безоплатної оренди суб’єкти господарської діяльності, що обслуговують житловий фонд міста. Говорячи простіше – ЖЕКи. Так у перелік щасливчиків потрапили ЖЕКи, до яких має безпосереднє відношення депутат міської ради Тернополя від ВО “Свобода” Галина Гевко та її чоловік, екс-депутат міськради Степан Гевко.

Мова йде про ПП “Благоустрій” та ПП “Люкс”, яким сумарно на сесії надали 8 (!) приміщень різної площі: від 15, 7 кв.м. до 449,9 кв.м (протокол засідань сесії можна переглянути на сайті міськради).

Згідно даних Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, засновником та кінцевим бенефіціантом ПП “Благоустрій” є безпосередньо Гевко Галина, а згідно тих же реєстрів засновником ПП “Люкс” є чоловік Галини Орестівни – Степан Гевко.

Звісно, народній обраниці ніщо не забороняє вести підприємницьку діяльність. Та допоки це не створює прямого конфлікту інтересів, що тягне за собою відповідальність перед законом. Депутат, приміром, не може голосувати за питання, яке стосується його бізнесу.

Та, чомусь, Галина Гевко знехтувала законодавством і зі спокійною душею проголосувала “за” продовження договору оренди комунального майна і собі, і чоловікові.

Згідно закону це тягне за собою накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Між іншим, у міській раді Тернополя уже мав місце прецедент, коли депутат взяв участь у голосуванні за рішення про надання в безоплатне користування комунального майна громадській організації, керівником якої він сам і є. Мова йде про голову Тернопільського осередку Радикальної партії Святосляава Півторака. Правоохоронці за цим фактом навіть склали протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення.

Вочевидь, Галину Гевко так нічого і не навчив сумнівний досвід її колеги. Чи народна обраниця вирішила, що особисто для неї закони “не писані”?

Якби там не було, цим питанням варто зайнятися правоохоронцям. Тим паче, що вище наведені нами факти легко перевірити на достовірність, просто зайшовши на офіційний сайт міської ради Тернополя.

Політерно