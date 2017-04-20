У Тернополі провели акцію для дітей загиблих на сході бійців

Понад 90 бійців з Тернопільської області загинули на сході за час проведення антитерористичної операції. Сім’ями Героїв, які віддали життя за Україну, піклуються соціальні служби, волонтерські групи та громадські організації, місцева влада. З нагоди Великодніх свят у Тернополі провели акцію для дітей із родин загиблих на сході бійців.

Участь у заході взяли близько 40 дітей з різних районів області. 17-річний Мар’ян приїхав з міста Бережан. Його батько пішов добровольцем у зону АТО, загинув, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України.

«До такої акції, яка проходить сьогодні, долучаюся вперше. Раніше я їздив на відпочинок в Хорватію, був також у таборі в Карпатах, побував у Львові. Сьогодні в Тернополі зорганізували для нас боулінг і каток. Цікаво побувати на таких заходах, бо можна поспілкуватися з іншими дітьми. Ми разом проводимо час, говоримо про різні теми. Такі акції зближують і об’єднують нас», – каже Мар’ян.

У рамках заходу діти побували на ковзанці, пограли у боулінг. Відпочинок в ТРЦ «Подоляни» був зорганізований за підтримки Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Ми повинні підтримувати сім’ї загиблих воїнів. Дуже важливо проводити такі акції, щоб діти, які втратили батьків, відчували увагу і розуміли, що про них пам’ятають і їм завжди допомагають. Вони мали можливість відвідати інші країни, поспілкуватися там зі своїми однолітками. Сьогоднішня акція також на підтримку цих сімей. Будемо і далі працювати у цьому напрямку і організувати заходи як відпочинкові, так і пізнавального напрямку. Важливо, що процес співпраці і спілкування з цими дітьми постійно відбувається і до цього докладаються усі можливі структури як державні, так і комерційні», – зазначив народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка» Тарас Юрик.

Приєдналася до акції обласна державна адміністрація. «Тернопільська область була однією з найактивніших, коли виникло питання захисту територіальної цілісності та нашої землі на сході України, – зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. – Багато родин та волонтерів приєднувалися й надалі приєднуються до того, щоб Україна збереглася як самостійна держава. Ще більше наш край породив патріотів, які пішли служити в Збройні сили України, в добровольчі загони. Вони все зробили для того, щоб на Тернопільщині був мир. За свою країну загинули більше 90 синів області. У них сиротами залишилися діти, які тепер потребують постійного піклування з нашого боку. Наше завдання зробити все, щоб це відчуття суму за рідними було хоч якимось чином компенсовано увагою з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та всіх, хто вболіває за долю України. За два роки з області відправили на відпочинок у Хорватію, Литву, Польщу, Угорщину понад 50 дітей з цієї категорії. Довкола наших дітей об’єднався весь світ і Європа. І це є сигналом для того, щоб змінити себе і змінити Україну. Тому через такі приклади маємо зробити все, щоб діти повірили у майбутнє нашої держави».

Під час заходу вручили дітям подарунки, які надіслали представники діаспори «Голос України» з Уельсу.

«Ці подарунки передала група волонтерів. Кошти зібрали на благодійних акціях, щоб привітати з Великоднем дітей бійців АТО. Представники української діаспори, які вже 20 років живуть в Англії, організовують такі акції вже не вперше. Упродовж трьох років вони сформували коло волонтерів, які здійснюють патріотичні справи. Неодноразово вони допомагали воїнам АТО. Пересилали необхідні бійцям речі», – розповіла волонтер пані Наталія.