«Love is…»: тернополянин Володимир Окрутний створив комікси про кохання і коронавірус

Володимир Окрутний художник-графік, член Спілки дизайнерів України, працює в техніці олія, акварель, олівець та комп’ютерна графіка.

Про це пише TeNews. Нещодавно оприлюднив плакати-комікси у стилі обгорток для популярних жувальних гумок “Любов це…”. Серію малюнків “Любов це дарувати щастя чистими руками, а не брудними!” присвятив проблемі коронавірусу. “Твори добро, кохай безмежно, люби Всевишнього беззастережно!”, “До людей ближче метра не наближайся, а ще антисептиком також захищайся!”, “Хочеш з віруса зняти корону – не виходь без потреби із дому!”, “Якщо вийти дуже вже є потреба, то маска на фейсі хай буде у тебе!” – закликає авторка віршованих рядків, дружина художника Олена Окрутна.

Володимир працює викладачем у Тернопільській художній школі ім. М. Бойчука. Разом зі своїми учнями під час карантину продовжує працювати, малюнками обмінюються через Інтернет.

Цікаво, що комікси “Love is …” придумала в кінці 1960-х Кім Гроув, художниця з Нової Зеландії. Це були милі записки, адресовані її нареченому Роберто Казалі.

Картинки з дівчинкою з рудим волоссям і хлопчиком-брюнетом художниця малювала на паперових серветках, підписуючи зверху “Любов це …”, а знизу відповідне малюнку продовження фрази. Готову серветку вона підкладала чоловікові щоранку.

Цікаво що: з коміксами “Love Is… – любов це…” в Україні познайомились через турецькі жувальні гумки про кохання. Гумка була популярна в 1990-их роках і випускається в Туреччині досі має 2 кольори і 2 смаки, символізуючи взаємну любов двох фруктів один до одного.

Цікаво що: комікси “Love Is…” все нові і нові історії про хлопчика і дівчинку продовжує малювати британський карикатурист Біл Еспрі. Усього кілька років тому художник дізнався, що є жувальна гумка з такою ж назвою і з його малюнками.