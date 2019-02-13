Львівський музей представив у Тернополі виставку про митрополита підпільної УГКЦ Володимира Стернюка

12 лютого у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку фондових матеріалів музею митрополита Андрея Шептицького у Львові «Митрополит Володимир Стернюк – «Татуньо» підпільної церкви». Виставка відкриває постать владики Стернюка, який був духовним лідером УГКЦ в умовах тотальних переслідувань і повної заборони діяльності. Матеріали виставки розповідають про харизматичну, світлу постать монаха та митрополита Володимира.

Експозицію, яка триватиме з 12 лютого по 8 березня, урочисто відкрили керівництво музею та синкел у справах мирян Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець-мітрат Андрій Іван Говера. Цікаво, що власне о.-мітрат Андрій Говера отримав ієрейські свячення з рук митрополита Стернюка. У своєму вступному слові священноієрей сказав наступне:

Довершити зустріч із життєвим і творчим шляхом блаженної пам’яті владики Володимира вдалося завдяки зусиллям отця Себастьяна Дмитруха (храм священномученика Климентія Шептицького, Львів), реставраторам Ірині Гірній і Юрію Ткачеві, працівникам музей митрополита Андрея Шептицького та Оксані Децик.

прес-служба архиєпархії

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