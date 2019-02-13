Відомий фахівець з питань лідерства прочитає лекцію у ТНТУ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя відвідає президент Міжнародного інституту менеджменту (1996-2005), директор і засновник Консультаційного центру з менеджменту (Київ), академік Української академії наук Богдан Будзан.

Відомий фахівець з питань розвитку стратегій, лідерства, менеджменту, комунікацій, ораторської майстерності, мотивації та самоменеджменту прочитає для студентів та викладачів відкриту лекцію «Шлях в успішне майбутнє йде через постійне самовдосконалення».

Лекція доктора Богдана Будзана пройде у форматі дискусії, що дасть можливість залучити слухацьку спільноту до обговорення і висловлення власних позицій стосовно таких філософських та світоглядних проблем, як сенс життя і сприйняття світу, саморозвиток і цінності, розвиток лідерських якостей і стосунки з оточенням, в якому живемо і працюємо.

Як фахівець з питань розвитку стратегій, лідерства, менеджменту Богдан Павлович під час лекції представить свою нову книгу «Дорогою до себе. Майже сповідь», у якій автор ділиться досвідом та надбаними знаннями, концентруючись на постійному самовдосконаленню як рушійній силі реалізації життєвої місії.

Час та місце проведення: 20 лютого, 15:00, зал засідань вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (вул. Руська, 56, корпус 2, ауд. 79).

Для довідки. Богдан Будзан — професійний коуч та бізнес-консультант власників та керівників бізнесу, академік Української Академії Наук, кандидат технічних наук, фахівець з менеджменту та бiзнес-освiти. Здобув спеціальну освіту в Україні, Швейцарії, Австрії, Канаді, Італії, Англії та США. В доробку понад 160 наукових та науково-публіцистичних статей та есе, присвячених науково-технічним та суспільно-економічним проблемам, питанням розвитку бізнес-освіти в Україні. Автор монографії “Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи”, книг «Роздуми менеджера» та «Дорогою до себе. Майже сповідь». Заслужений працівник освіти України. З 1996 по 2005 очолював першу в Україні бізнес-школу «МІМ-Київ». Був головою Міжнародного фонду «Відродження», президентом фонду «Українська фундація менеджменту», головою Наглядової ради благодійного фонду «Повір у себе». Сьогодні працює старшим радником Агропромхолдингу «АСТАРТА» .

Поділіться:











загрузка...