Львів’янин скоїв звірське вбивство: задушив та ще й втопив тіло

Спілкування жертви і вбивці почалося на сайті знайомств. І хоч обоє проживали на Львівщині, вперше та востаннє їхні шляхи перетнулися на Тернопіллі.

На родинному обійсті в Калинівці Зборівського району 26-річний львів’янин перебував з 4-річним малюком, залишивши вагітну дружину в лікарні. 38-річна сокільчанка на побачення зі своєю смертю приїхала близько опівночі в четвер, 17 серпня. Автобусом добралася до Золочева, а звідти – на таксі.

– Вбивця готувався до зустрічі з жінкою, придбав пляшку вина і шоколадку, але до хати її запрошувати не став через дитину, – розповідає начальник Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області Анатолій Гуска. – На березі ставка вони розпили алкоголь, покупалися, а далі жінка затіяла суперечку, бо чоловік категорично відмовився вести її до будинку.

Зараз пригадуючи ту ніч, львів’янин не може пояснити причин своєї агресії, але тоді вдарив пасію кулаком в обличчя, а коли вона пригрозила зверненням в поліцію, почав душити руками. Рот жертви закрив клейкою стрічкою, яку знайшов неподалік. Коли жінка перестала дихати, скинув у воду. Розповідає, що тіло одразу спливло, відтак підняв з води 14-кілограмовий камінь й замотав у футболку жертви. Свій страшний вантаж скинув з дамби у ставок й пішов до дитини спати.

– Підозрюваний мабуть був певен, що тіло ще довго ніхто не знайде, бо на деякий час залишився в Калинівці, – каже Анатолій Гуска. – До Львова поспішив у неділю, коли на ставку знайшли труп і приїхали поліцейські.

Вбивці не вдалося уникнути відповідальності завдяки копіткій роботі співробітників управління карного розшуку та дільничних інспекторів. 22 серпня нелюда затримали у Львові. Також з’ясувалося, що він уже не вперше переступив меже закону.

На даний час львів’янину вже оголосили підозру у скоєнні злочину кваліфікованого за частино 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Також зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.