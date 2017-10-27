Тернопільські тайські боксери їдуть на Прикарпаття

Завтра стартує Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з тайського боксу.

З 28 до 29 жовтня найспритніші боксери України зберуться місті Калуш, аби вибороти чемпіонський титул і потрапити у Національну збірну.

Тернопільщину представлятимуть 6 спортсменів у різних вагових і вікових категоріях. Найменшому – 10 років (вагова категорія до 35 кг) , а найстаршому -19 (вагова категорія до 77 кг).

Тренували збірну Тернопільщини одразу троє титулованих тайських боксерів, зокрема Олександр Івахів (на фото крайній зліва), Дмитро Олійник (на фото в центрі) та Юрій Сенів (на фото крайній справа).

Склад збірної:

Назар Доскоч, Андрій Хоркавий, Максим Сливінський, Назар Крупніцький, Максим Онуфренко, Остап Мицишин.

«Федерація тайського боксу у Тернопільській області існує не так давно, однак за цей період нам вдалося підготувати висококласних спортсменів, чимало з яких – школярі. Неможливо не пишатися прагненням сучасних дітей до спортивних висот. Учасникам змагань я бажаю лише перемог!» – коментує голова федерації тайського боксу у Тернопільській області Богдан Юлик.