15:01 | 16.04.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

Для масштабного проекту біля церкви св.ап.Петра потрібна підтримка

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі тривають роботи з облаштування пандуса біля церкви Святого Апостола Петра. Адже не всі прихожани Церкви можуть зайти до неї.

Ідеться про людей, котрі опинилися на інвалідному візку, а також осіб із особливими потребами.

Відсутність зручного пандуса обмежує відвідування Храму людьми, котрі дуже цього потребують, адже наявні пандуси до Храму не є придатні для підйому та безпечного спуску.

Перші кроки на шляху до реалізації проєкту нового пандуса вже зроблено. За просьбою Лицарів Ради та пароха-настоятеля одним із найкращих архітекторів нашого міста був розроблений проєкт пандуса, котрий відповідає всім вимогам чинного законодавства. а також є зручним для осіб із інклюзією. А зараз вже тривають роботи.

Наразі працюють в борг, сума якого становить понад 40 тисяч гривень, – про це повідомляє Віталій Письменний.

  • Просимо фінансової підтримки.

    5375414127103074 – картка для пожертв (Андрій)

    +380 97 606 8994 – телефон контактної особи (Василь)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *