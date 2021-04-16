Для масштабного проекту біля церкви св.ап.Петра потрібна підтримка

У Тернополі тривають роботи з облаштування пандуса біля церкви Святого Апостола Петра. Адже не всі прихожани Церкви можуть зайти до неї.

Ідеться про людей, котрі опинилися на інвалідному візку, а також осіб із особливими потребами.

Відсутність зручного пандуса обмежує відвідування Храму людьми, котрі дуже цього потребують, адже наявні пандуси до Храму не є придатні для підйому та безпечного спуску.

Перші кроки на шляху до реалізації проєкту нового пандуса вже зроблено. За просьбою Лицарів Ради та пароха-настоятеля одним із найкращих архітекторів нашого міста був розроблений проєкт пандуса, котрий відповідає всім вимогам чинного законодавства. а також є зручним для осіб із інклюзією. А зараз вже тривають роботи.

Наразі працюють в борг, сума якого становить понад 40 тисяч гривень, – про це повідомляє Віталій Письменний.

Просимо фінансової підтримки.



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