Файли, скріпки, телевізори: як Тернопільська міськрада витратила понад 500 тисяч на офісне приладдя

Журналісти “Терміново” проаналізували закупівлі, які Тернопільська міськрада провела протягом останніх місяців. Про деякі, найцікавіші з них, на нашу думку, розповімо.

26 червня відбувся аукціон (відкриті торги), на якому ТМР витратила 330 тисяч гривень на закупівлю офісного приладдя. Хоча очікувана вартість складала 450 тисяч гривень.

Ці гроші підуть на такі товари:

папка планшетка – 5 шт;

ручки – 500 шт;

ручки з кріпленням до столу – 150 шт;

маркери – 110 шт;

олівці – 200 шт;

штампи – 5 шт;

скотч вузький – 100 шт;

скотч широкий – 100 шт;

лінійка – 10 шт;

файли – 160 шт;

ручки-коректори – 150 шт;

біндери – 20 шт і т.д.

Також міськрада придбала 2 тисячі упаковок паперу А4, 1600 візиток та багато інших дрібниць.

Перемогу в аукціоні здобуло ТОВ “КОРВЕТ” з Хмельницького, яке запропонувало найнижчу ціну – майже 333 тисячі гривень. Згодом ціна знизилась до 330 516,24 грн.

Книга «Тернопіль. Відкриймо разом»

Також Тернопільська міська рада провела аукціон на друк книги “Тернопіль. Відкриймо разом”. Закупівлю проводили без використання електронної системи, тобто домовились напряму з друкарнею.

Переможцем виявилося досить відоме у Тернополі Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗАЗА ПРІНТ”, яке надрукує 100 таких книжок за 12 425 грн.

У 2021 році ТМР уже проводила закупівлю цих книжок на суму 96 тисяч грн. Тоді те ж ТОВ “ЗАЗА ПРІНТ” надрукувало 1000 книжок “Тернопіль. Відкриймо разом”.

Пакети з логотипом ТМР

Також у червні Тернопільська міська рада закупила у двох аукціонах майже 1200 пакетів з власним логотипом. В обох випадках були закупівлі без використання електронної системи, переможцем став ФОП Паляниця В. А з Тернополя, який виготовить пакети за понад 64 тисячі гривень.

І знову книги

100 книг Сердюка “За Україну, за її волю” обійдуться платникам податків Тернополя в 11 тисяч гривень. Надрукує їх редакція газети «Підручники і посібники». 50 книг «Історія УПА» – 5 тис грн.

4 тисячі Путівників: “Міст багато. Файне одне. Тернопіль” вартують ще 50 тисяч грн.

Папки для нагородження – понад 5 тисяч гривень. Посвідчення ТМР та відзнаки – 9 тис. грн.

І вишенька на торті. 2 50-дюймові телевізори Xiaomi А2 50 в комплекті з кріпленням. 44 тисячі гривень. І знову закупівля без використання електронної системи.

Цікаво, що такі телевізори в українських магазинах коштують близько 17-18 тисяч грн. Кріплення – максимум 1500 тис. (в середньому 500-700). Якщо взяти ціни по максимуму, то вийде 39, а не 44 тис. грн.

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