На Тернопільщині під колеса авто потрапила жінка

Повідомлення про ДТП в селі Надрічне надійшло на лінію “102” від лікарів екстреної меддопомоги 16 липня о 20:01.

При виїзді слідчо-оперативна група з’ясувала, водій автомобіля ВАЗ-2115 збив жінку, 1934 року народження.

За попередньою інформацією, потерпіла йшла проїжджою частиною дороги і у той момент, як авто наблизилося, раптово почала переходити дорогу.

– Загальмувати водій не встиг, – повідомляють у Нацполіції. – Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя жінці медикам не вдалося.