Майже 400 безвісти зниклих мешканців Тернопільщини, з них 88% у зоні бойових дій

Розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчих суддів та суду, безвісти зниклих громадян та встановлення невпізнаних тіл – одне з основних завдань працівників карного розшуку.

З 12 по 30 червня в області тривала оперативно-профілактична операція “Розшук”. На території Тернопільського краю станом на 5 липня перебуває у розшуку понад 300 злочинців. Серед них – підозрювані у правопорушеннях, підсудні, ухилянти від кримінальних покарань.

Оперативники встановлюють місцеперебування 359 безвісти зниклих. 88% з них – це військові та цивільні, які пропали на території проведення бойових дій.

Під час заходів правоохоронці встановили місцеперебування 64 осіб серед яких 15 – підозрювані у тяжких та особливо тяжких злочинах, 16 розшукували за дрібні правопорушення. 10 людей переховувалися від органів влади. Серед розшуканих – 23 безвісти зниклих у тому числі – четверо малолітніх.

Оперативники кажуть, що операція “Розшук” не обмежилася трьома тижнями – вона триває цілодобово та сім днів на тиждень.