Суд переніс розгляд справи по Головку на 12 липня

В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розпочалися судові засідання з розгляду апеляційних скарг прокурора САП щодо запобіжних заходів голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам начальника Тернопільської ОВА. Про це повідомляють на сторінці САП у соцмережі.

Кореспондентка Суспільного, яка перебуває у залі суду, розповіла, що адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін просить відкласти розгляд апеляційних скарг. За його словами, він не отримав копію скарги прокурора ні звичайним листом, ні на електронну пошту.

Глоба, другий адвокат, також каже, що не отримав примірника апеляційної скарги. Вчора вони були в НАБУ з Головком. За станом на 21 годину вчора їх не повідомили про подану апеляційну скаргу. За словами Глоби, він не заперечуватиме, якщо розгляд перенесуть на понеділок.

Бовкун, третій адвокат Головка, також просить перенести засідання.

Головко теж просить перенести засідання. Він теж не бачив та не читав апеляційну скаргу.

Прокурор Артем Стельмах каже, що їм направили примірники апеляційної скарги. Не знає, чи направляли електронні копії. Стороні захисту цілком відомі обставини справи, вони не змінились, тому не вважає за потрібне переносити судове засідання.

Колегія суддів ухвалила клопотання сторони захисту задовольнити. Прокурор все зробив правильно, сказав головуючий суддя Панкулич.

У результаті засідання Апеляційного суду попередньо перенесли на середу, 12 липня.

Нагадаємо, прокурор, зважаючи на тяжкість злочину, наполягає на застосуванні більш суворого запобіжного заходу підозрюваним. А саме, тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів гривень – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень – іншого заступника.