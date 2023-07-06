Узяв гроші, а дорогу не відремонтував: на Тернопільщині повідомлено про підозру керівнику товариства

У заволодінні чужим майном та видачі неправдивих офіційних документів підозрюють підрядника з будівництва дороги.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення й заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, у липні 2021 року управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА укладено з товариством договір про ремонт окремих ділянок автомобільної дороги Чортків – Більче-Золоте.

Знаючи, що ремонти на ділянках ще не зроблені, керівник товариства у грудні 2021 року підписав акт виконаних робіт з внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями.

На підставі підробленого документа кошти за невиконані роботи у сумі понад 237 тис грн перераховано на рахунки підприємства-підрядника, чим спричинено збитки державному бюджету на вказану суму.

Триває досудове розслідування, що здійснюють слідчі поліції.