Майже 70 військових незаконно внесли як новопризваних: трьом керівникам ТЦК на Тернопільщині повідомили про підозру

На Тернопільщині викрили можливе незаконне втручання в автоматизовану систему військового обліку. Трьом начальникам районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у внесенні неправдивих даних щодо мобілізації.

За даними слідства, упродовж 2025–2026 років посадовці, використовуючи службовий доступ до інформаційної системи військового обліку, нібито вносили відомості про призов громадян, які насправді вже проходили службу у підрозділах Сил оборони України.

Таким чином, за версією правоохоронців, у системі штучно завищували показники мобілізаційної роботи. Наразі задокументовано незаконне внесення змін щодо майже 70 військовослужбовців.

Підозри отримали троє керівників районних ТЦК та СП віком 37, 40 і 44 роки. Їм інкримінують несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах.

2 червня суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також їх відсторонено від виконання службових обов’язків.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих інших причетних осіб.

У разі доведення вини посадовцям може загрожувати до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади.

Водночас відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.