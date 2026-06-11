Трьох керівників ТЦК відсторонили: у Тернополі заявили про об’єктивне розслідування

Тернопільський обласний ТЦК та СП прокоментував підозри трьом керівникам районних центрів комплектування

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки підтвердили інформацію про повідомлення про підозру трьом керівникам районних підрозділів ТЦК та СП у межах кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірних відомостей до системи військового обліку.

У відомстві зазначили, що на час проведення досудового розслідування посадових осіб відсторонено від виконання службових обов’язків у встановленому законодавством порядку.

«Тернопільський обласний ТЦК та СП забезпечує повне сприяння правоохоронним органам, надає всю необхідну інформацію та зацікавлений у всебічному, об’єктивному і неупередженому встановленні всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК наголосили, що в усіх територіальних центрах області триває впровадження заходів внутрішнього контролю та додаткових механізмів, які мають запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Наразі територіальні підрозділи ТЦК та СП Тернопільщини працюють у штатному режимі та продовжують виконувати завдання із комплектування і забезпечення потреб Сил оборони України.

Представників медіа та громадськість закликали утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування та встановлення всіх обставин справи.