Майже щодня жителі Тернопільщини стають жертвами зловмисників

Майже не щодня жителі Тернопільщини стають жертвами зловмисників. Краями втрачають власне майно саме через свою безпечність, адже залишають байки в під’їздах, на вулицях, в сушарнях.

Нещодавно працівники поліції впіймали на гарячому чергового вело злодія. Зловмисник поцупив велосипед, який безпечний власник залишив без нагляду біля під’їзду багатоповерхівки. Підозрюваний пішов на злочин, аби виручити кошти на нову дозу наркотиків. В минулому чоловік вже неодноразово був судимий за крадіжки та наркозлочини.

Велосипед злодій вже встиг реалізувати в ломбард, однак правоохоронці вилучили крадене та повернули власникові.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.

Правоохоронці й надалі застерігають краян бути обачними та пам’ятати основні правила, аби вберегти своє майно від рук невідомих.

“Дбати про охорону велосипеда – єдиний вихід із ситуації і, певно, найбільш дієвий. Не забувайте про надійні замки – запорука безпеки. Деякі замки тільки називаються “замками”,насправді ті тросики можна перерізати кусачками за лічені хвилини. На все про все зловмисникам потрібно до 20 секунд.

Ще одна порада від досвідчених велосипедистів – не залишати двоколісний транспорт підвалах, під’їздах або на подвір’ї.

Пам’ятайте, що злодії завжди полюють на легку здобич. Достатньо вам відвернутися на хвилину-другу, як ваш двоколісник із новим щасливим власником попрямує в невідомому напрямку.