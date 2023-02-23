Майже тисяча жителів Тернопільщини минулоріч здобули конкурентні професії в сучасних центрах професійно-технічної освіти європейського рівня

Це спеціалізовані заклади освіти європейського рівня для навчання дорослого населення, які здійснюють курсове та індивідуальне навчання, у тому числі дистанційно; мають потужну сучасну матеріально-технічну базу з найновішим обладнанням і технікою, у тому числі закордонного виробництва. У разі потреби, є місця для комфортного проживання на час навчання.

Так, у 2022 році в Рівненському, Львівському, Одеському, Полтавському, Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ за спрямуванням служби зайнятості Тернопільщини пройшли професійне навчання майже одна тисяча безробітних як краян, так і переселенців, з них 81 особа з інвалідністю; 960 осіб завершили навчання. У зв’язку із карантинними заходами 582 безробітних навчалися онлайн. Безробітні здобували професії кухаря, манікюрника, перукаря, продавця, рибовода, швачки; проходили курси цільового призначення та були працевлаштовані на підприємствах сільськогосподарської галузі. Протягом січня–лютого 2023 року в Рівненському та Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ навчались 24 особи.

Базою згаданих закладів освіти можуть на платній основі скористатися і роботодавці для професійного навчання чи підвищення кваліфікації своїх працівників. А для безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, навчання безоплатне – за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Детальніше про ЦПТО ДСЗ – https://www.dcz.gov.ua/ storinka/centry-profesiyno- tehnichnoyi-osvity