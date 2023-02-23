Майже тисяча жителів Тернопільщини минулоріч здобули конкурентні професії в сучасних центрах професійно-технічної освіти європейського рівня
На сьогодні в Україні у системі державної служби зайнятості діють 11 центрів професійно-технічної освіти, де жителі Тернопільщини можуть здобути фах та підвищити кваліфікацію за більш як 300 напрямками та професіями сфер будівництва, послуг, промисловості, ІТ-технологій, сільського господарства, транспорту і зв’язку, народних промислів та ін.
Це спеціалізовані заклади освіти європейського рівня для навчання дорослого населення, які здійснюють курсове та індивідуальне навчання, у тому числі дистанційно; мають потужну сучасну матеріально-технічну базу з найновішим обладнанням і технікою, у тому числі закордонного виробництва. У разі потреби, є місця для комфортного проживання на час навчання.
Так, у 2022 році в Рівненському, Львівському, Одеському, Полтавському, Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ за спрямуванням служби зайнятості Тернопільщини пройшли професійне навчання майже одна тисяча безробітних як краян, так і переселенців, з них 81 особа з інвалідністю; 960 осіб завершили навчання. У зв’язку із карантинними заходами 582 безробітних навчалися онлайн. Безробітні здобували професії кухаря, манікюрника, перукаря, продавця, рибовода, швачки; проходили курси цільового призначення та були працевлаштовані на підприємствах сільськогосподарської галузі. Протягом січня–лютого 2023 року в Рівненському та Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ навчались 24 особи.
Базою згаданих закладів освіти можуть на платній основі скористатися і роботодавці для професійного навчання чи підвищення кваліфікації своїх працівників. А для безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, навчання безоплатне – за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Отож, якщо ви бажаєте здобути професію чи підвищити кваліфікацію у ЦПТО ДСЗ, зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, на Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або у відділ активних програм зайнятості управління реалізації політики зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості за тел. (0352) 52-55-57. Скористайтеся Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програмами.
Детальніше про ЦПТО ДСЗ – https://www.dcz.gov.ua/
storinka/centry-profesiyno- tehnichnoyi-osvity
Відділ організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77).