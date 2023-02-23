21:57 | 23.02.2023
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Новини Тернополя 

Виїзд на смугу зустрічного руху – причина ДТП на Тернопільщині

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З забоями та переломом ребра до лікарні потрапив пасажир автомобіля ВАЗ. Чоловік травмувався в дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія трапилася 22 лютого близько 10:36 на автодорозі Доманове-Тереблече. Водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Renault Master. 

Потерпілому пасажирові надали меддопомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився. Триває слідство згідно зі статтею 286 ККУ. 

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