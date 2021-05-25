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Майже весь Тернопіль без гарячої води

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вода

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оновило графік зупинок котелень, паливних підприємств на ремонтний період 2021 року.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» пояснюють, що графік зупинки котелень на ремонт у Тернополі змістили через невирішену ситуацією з газом. Адже уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств теплокомуненерго, відтак з 20 травня «Нафтогаз» продає газ підприємствам теплокомуненерго за ринковою ціною і лише за передоплатою та ціною, яка значно перевищує закладену вартість у тарифах. Тому, до вирішення цієї ситуації, в Тернополі, як і у багатьох містах України, припинено постачання гарячої води.

Тож допоки дана ситуація не вирішена на рівні Кабінету Міністрів, КП Тернопільміськтеплокомуненерго» швидше розпочало ремонтні роботи на котельнях, щоб у разі позитивного вирішення питання на рівні держави, у раніше відновити гаряче водопостачання мешканцям.

 

Графік зупинок котелень та паливних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на ремонтний період 2021 p.

№п/п

Назва об’єкту

Адреса об’єкту

Період зупинки

1

Котельня

вул. Галицька,  40

Міжопалювальний сезон 2021

2

Паливна

вул. Зелена, 30А   

3

Котельня

вул. Збаразька, 27А

4

Котельня

вул. Збаразька, 37

5

Котельня

вул. Шопена, 3

6

Паливна

вул. Галицька, 34А

7

Котельня

вул. Фабрична, 1А

8

Котельня

вул. Микулинецька, 64А

9

Котельня

вул. Hовий свiт, 11 (школа №2)

10

Котельня

вул. Багата, 4

11

Котельня

вул. Мирна, 43А (м-н Пронятин)

12

Котельня

вул. Весела, 16А

13

Котельня

вул. Глінки, 18Б

14

Котельня

вул. Броварна, 47А

15

Паливна

проспект Степана Бандери, 14А

16

Паливна

проспект Степана Бандери, 4А

17

Котельня

вул. Дружби, 9А

18

Паливна

вул. Лук’яновича, 8

19

Паливна

вул. Лозовецька, 20

20

Паливна

вул. Фабрична, 2

21

Котельня

бульвар Д. Галицького, 4А

22

Котельня

вул. Леся Курбаса, 3А     

23

Котельня

вул. Лозовецька, 3А

з 11.05. по 24.06.2021

 

24

Котельня

вул. Шкільна, 5

25

Котельня

вул. Тролейбусна, 7Б

26

Котельня

вул. Бригадна, 46Б 

27

Котельня

вул. І. Франка, 16       

з 11.05. по 24.06.2021

28

Котельня

вул. Тролейбусна, 14 Психлікарня           

з 20.05. по 24.06.2021

29

Котельня

вул. Київська, 3С

з 20.05. по 24.06.2021

30

Котельня

вул. Лесі Українки, 4

з 20.05.  по 01.06.2021

з 05.07.  по 09.08.2021

31

Котельня

вул. Живова, 12       

з 20.05.  по 24.06.2021

32

Котельня

бульв. Степана Бандери, 47В   

з 20.05.  по 24.06.2021

33

Котельня

провулок Цегельний,1А

34

Котельня

вул. Новий Світ, 36А    

з 20.05.  по 24.06.2021

35

Котельня

вул. Транспортна, 7Б

36

Котельня

вул. Глиняна, 25Б

з 20.05.  по 24.06.2021

37

Котельня

вул. Чернівецька, 25А

з 20.05.  по 24.06.2021

38

Котельня

вул. Лемківська, 23 

з 20.05.  по 24.06.2021

39

Котельня

бульвар Просвіти, 9

з 20.05.  по 24.06.2021

40

Котельня

вул. Р. Купчинського,14А   

з 12.07. по 10.08.2021

 

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