Майже весь Тернопіль без гарячої води
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оновило графік зупинок котелень, паливних підприємств на ремонтний період 2021 року.
У КП «
Тож допоки дана ситуація не вирішена на рівні Кабінету Міністрів, КП Тернопільміськтеплокомуненерго
Графік зупинок котелень та паливних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на ремонтний період 2021 p.
№п/п
Назва об’єкту
Адреса об’єкту
Період зупинки
1
Котельня
вул. Галицька, 40
Міжопалювальний сезон 2021
2
Паливна
вул. Зелена, 30А
3
Котельня
вул. Збаразька, 27А
4
Котельня
вул. Збаразька, 37
5
Котельня
вул. Шопена, 3
6
Паливна
вул. Галицька, 34А
7
Котельня
вул. Фабрична, 1А
8
Котельня
вул. Микулинецька, 64А
9
Котельня
вул. Hовий свiт, 11 (школа №2)
10
Котельня
вул. Багата, 4
11
Котельня
вул. Мирна, 43А (м-н Пронятин)
12
Котельня
вул. Весела, 16А
13
Котельня
вул. Глінки, 18Б
14
Котельня
вул. Броварна, 47А
15
Паливна
проспект Степана Бандери, 14А
16
Паливна
проспект Степана Бандери, 4А
17
Котельня
вул. Дружби, 9А
18
Паливна
вул. Лук’яновича, 8
19
Паливна
вул. Лозовецька, 20
20
Паливна
вул. Фабрична, 2
21
Котельня
бульвар Д. Галицького, 4А
22
Котельня
вул. Леся Курбаса, 3А
23
Котельня
вул. Лозовецька, 3А
з 11.05. по 24.06.2021
24
Котельня
вул. Шкільна, 5
25
Котельня
вул. Тролейбусна, 7Б
26
Котельня
вул. Бригадна, 46Б
27
Котельня
вул. І. Франка, 16
з 11.05. по 24.06.2021
28
Котельня
вул. Тролейбусна, 14 Психлікарня
з 20.05. по 24.06.2021
29
Котельня
вул. Київська, 3С
з 20.05. по 24.06.2021
30
Котельня
вул. Лесі Українки, 4
з 05.07. по 09.08.2021
31
Котельня
вул. Живова, 12
з 20.05. по 24.06.2021
32
Котельня
бульв. Степана Бандери, 47В
з 20.05. по 24.06.2021
33
Котельня
провулок Цегельний,1А
34
Котельня
вул. Новий Світ, 36А
з 20.05. по 24.06.2021
35
Котельня
вул. Транспортна, 7Б
36
Котельня
вул. Глиняна, 25Б
з 20.05. по 24.06.2021
37
Котельня
вул. Чернівецька, 25А
з 20.05. по 24.06.2021
38
Котельня
вул. Лемківська, 23
з 20.05. по 24.06.2021
39
Котельня
бульвар Просвіти, 9
з 20.05. по 24.06.2021
40
Котельня
вул. Р. Купчинського,14А
з 12.07. по 10.08.2021