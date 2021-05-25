Майже весь Тернопіль без гарячої води

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» оновило графік зупинок котелень, паливних підприємств на ремонтний період 2021 року.

У КП « Тернопільміськтеплокомуненерго » пояснюють, що графік зупинки котелень на ремонт у Тернополі змістили через невирішену ситуацією з газом. Адже уряд припинив регулювання цін на газ для комунальних підприємств теплокомуненерго, відтак з 20 травня «Нафтогаз» продає газ підприємствам теплокомуненерго за ринковою ціною і лише за передоплатою та ціною, яка значно перевищує закладену вартість у тарифах. Тому, до вирішення цієї ситуації, в Тернополі, як і у багатьох містах України, припинено постачання гарячої води.

Тож допоки дана ситуація не вирішена на рівні Кабінету Міністрів, КП Тернопільміськтеплокомуненерго » швидше розпочало ремонтні роботи на котельнях, щоб у разі позитивного вирішення питання на рівні держави, у раніше відновити гаряче водопостачання мешканцям.

Графік зупинок котелень та паливних КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на ремонтний період 2021 p.

№п/п Назва об’єкту Адреса об’єкту Період зупинки 1 Котельня вул. Галицька, 40 Міжопалювальний сезон 2021 2 Паливна вул. Зелена, 30А 3 Котельня вул. Збаразька, 27А 4 Котельня вул. Збаразька, 37 5 Котельня вул. Шопена, 3 6 Паливна вул. Галицька, 34А 7 Котельня вул. Фабрична, 1А 8 Котельня вул. Микулинецька, 64А 9 Котельня вул. Hовий свiт, 11 (школа №2) 10 Котельня вул. Багата, 4 11 Котельня вул. Мирна, 43А (м-н Пронятин) 12 Котельня вул. Весела, 16А 13 Котельня вул. Глінки, 18Б 14 Котельня вул. Броварна, 47А 15 Паливна проспект Степана Бандери, 14А 16 Паливна проспект Степана Бандери, 4А 17 Котельня вул. Дружби, 9А 18 Паливна вул. Лук’яновича, 8 19 Паливна вул. Лозовецька, 20 20 Паливна вул. Фабрична, 2 21 Котельня бульвар Д. Галицького, 4А 22 Котельня вул. Леся Курбаса, 3А 23 Котельня вул. Лозовецька, 3А з 11.05. по 24.06.2021 24 Котельня вул. Шкільна, 5 25 Котельня вул. Тролейбусна, 7Б 26 Котельня вул. Бригадна, 46Б 27 Котельня вул. І. Франка, 16 з 11.05. по 24.06.2021 28 Котельня вул. Тролейбусна, 14 Психлікарня з 20.05. по 24.06.2021 29 Котельня вул. Київська, 3С з 20.05. по 24.06.2021 30 Котельня вул. Лесі Українки, 4 з 20.05. по 01.06.2021 з 05.07. по 09.08.2021 31 Котельня вул. Живова, 12 з 20.05. по 24.06.2021 32 Котельня бульв. Степана Бандери, 47В з 20.05. по 24.06.2021 33 Котельня провулок Цегельний,1А 34 Котельня вул. Новий Світ, 36А з 20.05. по 24.06.2021 35 Котельня вул. Транспортна, 7Б 36 Котельня вул. Глиняна, 25Б з 20.05. по 24.06.2021 37 Котельня вул. Чернівецька, 25А з 20.05. по 24.06.2021 38 Котельня вул. Лемківська, 23 з 20.05. по 24.06.2021 39 Котельня бульвар Просвіти, 9 з 20.05. по 24.06.2021 40 Котельня вул. Р. Купчинського,14А з 12.07. по 10.08.2021