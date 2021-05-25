Неодноразово судимий обманув жінку, що збирає пожертви до дня Святого Миколая, але в суді просив пом’якшити покарання

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу обвинуваченого Ігоря П. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 8 лютого 2021 року, яким чоловіка визнано винним за ч.3 ст 185, ч.2 ст. 186 КК України. За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно йому було призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, в якій вказав, що його вина не доведена належними та допустимими доказами, тому просив повернути матеріали кримінального провадження на новий судовий розгляд. Захисниця підтримала апеляційну скаргу свого підзахисного в частині пом’якшення покарання.

Відповідно до вироку місцевого суду, в червні 2019 року раніше неодноразово судимий Ігор П. на інтернет-ресурсі ОЛХ побачив оголошення потерпілої Світлани С. щодо пошуку роботи. 13 червня 2019 року він зателефонував за вказаним номером та запропонував жінці зустрітись увечері того ж дня та обговорити умови працевлаштування. Місцем зустрічі призначив АЗС при в’їзді до м. Тернопіль.

Побачивши потерпілу в обумовленому місці, Ігор П. скористався тим, що Світлана С. стояла спиною до нього та розмовляла по телефону, тож із метою незаконного збагачення наніс їй удар кулаком по голові. Коли вона впала, вирвав у неї з рук смартфон фірми “ТР-Link Neffos” та втік із місця злочину, спричинивши потерпілій майнову шкоду на загальну суму 1 тис. 851 грн.

Крім того, 20 серпня 2019 року, в обід обвинувачений постукав у двері квартири по вул. Весела у м. Тернополі. Коли потерпіла Марія С. відчинила, сказав, що збирає кошти для дітей до дня Св. Миколая. Потерпіла запросила зайти до помешкання, а сама вийшла до кімнати. Побачивши, що жінка поклала на стіл гаманець, Ігор П. схопив його та вибіг на вулиці. Таким чином, спричинив Марії С. 300 грн майнової шкоди.

За даними епізодами дії Ігоря П. кваліфіковано за ч.2 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинений повторно). Санкція ч.2 ст 186 КК України передбачає від 4 до 6 років позбавленням волі.

Окрім того, 31 серпня 2019 року, вранці, обвинувачений, перебуваючи у парку “Топільче” м. Тернопіль, переконався, що поблизу нікого немає, підійшов до службового входу громадського туалету і, підібравши ключі, проник у приміщення, звідки викрав 3 тис. грн. Своїми діями Ігор П. вчинив кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 186 КК України — таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене повторно, поєднану з проникненням в інше приміщення). Санкція ч.3 ст. 185 КК України передбачає: арешт — від 3 до 6 місяців або обмеженням чи позбавлення волі – до 5 років.

У судовому засідання Тернопільського апеляційного суду колегія суддів заслухала суддю-доповідача, доводи обвинуваченого та його захисника, думку прокурора і дійшла висновку, що суд першої інстанції виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, яке підтверджується доказами, дослідженими та оціненими в ході судового розгляду і підстав для його скасування немає. Водночас Тернопільський апеляційний суд зауважив, що ні в поданій апеляційній скарзі, ні безпосередньо під час судового засідання Ігор П. не навів обґрунтованих заперечень про недоведеність його вини та недопустимість доказів у справі.

Разом із тим, колегія суддів визнала непереконливими висновки суду першої інстанції щодо обраного обвинуваченому строку покарання. Тож, зважаючи на ці обставини, а також молодий вік обвинуваченого, його поганий стан здоров’я, внаслідок чого він перебуває на обліку в лікаря-психіатра, колегія суддів знайшла за можливе пом’якшити обвинуваченому покарання, остаточно призначивши 4 років позбавлення волі. В решті вирок суду першої інстанції залишити без змін.