Маленький тернополянин Матвійко Порохняк через ускладнення від COVID-19 потребує допомоги
На жаль, ковід з ускладненнями не оминає і дітей. Матвійко Порохняк зараз знаходиться у реанімації ТОДКЛ, в нього мультисистемний запальний синдром, асоційований з SARS-COV-2. Про це повідомляють у спільноті Міжнародний благодійний фонд “Живи”.
Основним лікуванням для хлопчика на сьогоднішній день є введення імуноглобуліну, антибіотиків, ліків для розрідження крові, гормонів та інших препаратів для підтримки організму.
АТ КБ “Приватбанк”
IBAN UA353387830000026007055131582
ЄДРПОУ 43538969
МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу: благодійна допомога
Для переказів з-за кордону та по Україні –
https://next.privat24.ua/payments/form/{“token”:”e2c0d662-f340-4d89-84a2-54e7da9b1204″}
https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804
Карта Приватбанку – 5169330520463859
Отримувач МБФ “ЖИВИ”
Призначення платежу:
благодійна допомога
Для власників карток Монобанк в розділі “Платіж за IBAN” потрібно ввести номер 353387830000026007055131582
та вказати суму благодійної пожертви.
http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти нашого фонду.