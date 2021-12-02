Маленький тернополянин Матвійко Порохняк через ускладнення від COVID-19 потребує допомоги

На жаль, ковід з ускладненнями не оминає і дітей. Матвійко Порохняк зараз знаходиться у реанімації ТОДКЛ, в нього мультисистемний запальний синдром, асоційований з SARS-COV-2. Про це повідомляють у спільноті Міжнародний благодійний фонд “Живи”. Основним лікуванням для хлопчика на сьогоднішній день є введення імуноглобуліну, антибіотиків, ліків для розрідження крові, гормонів та інших препаратів для підтримки організму.

За попередніми підрахунками лікування обійдеться приблизно в 60000грн, лише Біовену на два дні потрібно на 26773грн. Як завжди в таких ситуаціях, фонд бере ліки в лікарняній аптеці в борг, адже дуже важливо швидко починати лікування.

Третього грудня Матвійкові виповнюється 6 років і найкращим для нього подарунком буде можливість піти здоровим додому.

Подаруйте, будь ласка, цьому маленькому хлопчику таку можливість, допоможіть оплатити його лікування і врятувати життя. Для звичайної тернопільської сім’ї, в якій тато сам виховує двох дітей, це дуже велика сума, без допомоги небайдужих людей їм не обійтись.

Реквізити для допомоги

АТ КБ “Приватбанк” IBAN UA353387830000026007055131582 ЄДРПОУ 43538969 МБФ “ЖИВИ” Призначення платежу: благодійна допомога Для переказів з-за кордону та по Україні – https://next.privat24.ua/payments/form/{“token”:”e2c0d662-f340-4d89-84a2-54e7da9b1204″} https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804 Карта Приватбанку – 5169330520463859 Отримувач МБФ “ЖИВИ” Призначення платежу: благодійна допомога Для власників карток Монобанк в розділі “Платіж за IBAN” потрібно ввести номер 353387830000026007055131582 та вказати суму благодійної пожертви. http://zhyvy.com.ua/zvity – фінансові звіти нашого фонду.