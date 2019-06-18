Малий бізнес Тернопільщини сплатив майже 55,3 млн грн єдиного податку

Впродовж січня-травня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 55 млн 255,2 тис. грн єдиного податку. Порівняно з п’ятьма місяцями минулого року надходження цього платежу зросли на 11 млн 629,2 тис. гривень.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. Цьогоріч вони сплатили 42 млн 462,4 тис. грн єдиного податку, що на 8 млн 706,9 тис. грн більше, ніж минулоріч.

Юрособи-спрощенці перерахували за цей період 10 млн 690,1 тис. грн єдиного податку. Порівняно з січнем-травнем 2018 року надходження зросли на 2 млн 751,8 тис. гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили 2 млн 102,7 тис. грн єдиного податку, а це на 170,5 тис. грн більше, ніж за п’ять місяців минулого року.

Нагадаємо, що спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється гл. 1 р. XIV Податкового кодексу.