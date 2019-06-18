У Тернополі масив “БАМ” скоро залишиться без гарячої води

В зв’язку з плановою заміною теплової мережі, згідно проектної документації “Реконструкція тепломереж віл котельні по вул. Київській,3с в м. Тернополі. Дільниця 1-2, трубопроводи теплоносія до ЦТП та бойлерних”, з 20.06.2019р. не буде подаватися гаряча вода до житлових будинків за адресами по вулицях:

Пушкіна,1,2,3,5; Тарнавського,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26; Чалдаєва,10,123; Київська,4,8,10,12; Лепкого,3,5,6,8,9,10,11,14. 15 квітня,7,9; Київська,14,16,18; Б. Бойчуків,3,5,7,9,11,13,15.

Про дату відновлення гарячого водопостачання буде повідомлено додатково, – повідомляє Тернопільміськтеплокомуненерго.