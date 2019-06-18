У Тернополі діє клуб сеньйорів «60 плюс»

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) у відділенні денного перебування є дуже цікавий, корисний та розвиваючий Клуб сеньйорів «60 плюс».

Мета Клубу сеньйорів «60 плюс» – задоволення природної потреби людей похилого віку в спілкуванні, цікавому й змістовному дозвіллі. Включає в себе настільні ІГРИ!)

Відвідувачі терцентру мали можливість пограти таку гру як «Джанга». Було дуже цікаво та захоплююче, морально відпочили, поспілкувались про все та ні про що, отримали насолоду від проведеного часу!

Клуб сеньйорів «60 плюс» дає можливість представникам старшого покоління відчути повну розкутість, радість від невимушених бесід та розваг!

Отже, якщо Ви пенсіонер, або ж особа з інвалідністю, які досягнули повноліття і вам сумно вдома, немає з ким провести свій час, поспілкуватись, тоді Вам у клуб!