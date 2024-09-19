Мар’янка Дюлай з Тернополя виборола бронзу на міжнародній олімпіаді з економіки
Учениця з Тернополя виборола бронзу на міжнародній олімпіаді з економіки. Повідомляє Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.
10-класниця Мар’янка Дюлай, школярка Тернопільського класичного ліцею привезла перемогу з Греції.
Близько 100 учасників-старшокласників з різних куточків світу (з Аргентини, Колумбії, В’єтнаму, Китаю – в цілому з 18 країн) попри жорстку конкуренцію та вимог до правил перебування в Олімпійському містечку, зуміли налагодити дружні контакти, поспілкуватися, поділитись знаннями й враженнями та найголовніше – отримати величезний змагальницький досвід.
Україна вже вдруге бере участь у такій олімпіаді і цьогоріч досить успішно, адже четверо учасників стали переможцями: три бронзові нагороди і одна золота.