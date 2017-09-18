Як голова сільради з Борщівського району хотіла заробити

Прокуратурою Тернопільської області області встановлено, сільський голова одержала 10 000 грн неправомірної вигоди.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) стосовно голови однієї із сільських рад Борщівського району.

Встановлено, що держслужбовець вимагала неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн від місцевого жителя за видачу рішення сесії про надання дозволу на розміщення кіоску на території села.

Сьогодні, 18 вересня 2017 року, чиновницю затримано в приміщенні сільської ради після отримання нею коштів в сумі 10000 грн, які на вимогу жінки було перераховано на її особистий картковий рахунок.

Злочин викрито спільно з працівниками Управління Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.

За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області.