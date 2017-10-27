Мар’яна Боднар: «Мрію створити український кроссовер та презентувати його у світі»

Тернополянка, професійна класична співачка Мар’яна Боднар у Тернопільському прес-клубі представила кліп INVOCATION. Це кроссовер, у якому поєднані класичний спів та сучасна електронна музика. Робота є дебютною в італійсько-українському проекті, який композитор із Флоренції BOXEDGE зреалізував спільно із нашою землячко. Його – музика та слова, її – вокал, а режисеркою відео є киянка Алла Карналлі.

«INVOCATION – у перекладі «поклик». Це своєрідна молитва, звернення до Бога. Основний зміст пісні, музики та відео атмосферно передають те, що не дивлячись різні перепони та переживання, внутрішню боротьбу, сум’яття, коли буває складно, а часом дуже складно – настає той момент, коли своїми силами здійснити наступний крок уже неможливо. І власне долаючи в цій боротьбі собою ж часто створені захисні мури, людина звертається про допомогу до «вищої сили». Це може знову подарувати те відчуття спокою, рівноваги, внутрішнього світла, яке допоможе втриматись у цьому бурхливому, турбулентному світі.

Відео знімали в серці Італії – у Тоскані. Головна локація – середньовічне Абатство неподалік Флоренції. Засноване воно ще у 10 столітті і уособлює внутрішню, замкнену локацію, захований між пагорбами від зовнішнього бурхливого сучасного світу, розповідає співачка. «Сам формат музики є дуже новим, нестандартним, навіть унікальним – таким було створено й відео. Головна ідея була у тому, щоб передати зміст тексту через образи, які далекі від однозначності та прямолінійності. Все наповнене символами, деякими сюрреалістичними алюзіями та візуальними стилізаціями. Тема синглу і відео торкається самої людини, та її споконвічної боротьби з своїми внутрішніми страхами та переживаннями. Цей кліп навіть трохи автобіографічний, через те дуже близький мені», – каже Мар’яна Боднар.

Співачка поділилася, що довго йшла до того, щоб займатися класичним співом. Закінчила Тернопільську третю школу, згодом – Києво-Могилянську Академію, здобувши фах культуролога. Працювала у Києві телевізійним журналістом та навіть в Секретаріаті Президента. Усе залишила заради мрії співати. Вчилась у Римі та Відні. Виступала з сольними концертами, у проектах та в оперних постановках в Італії, Австрії, Словаччині, Польщі, Німеччині, Мальті та Україні. Зараз проживає в Ужгороді, працює в Європі.

Зізнається, що прагне того, щоб INVOCATION побачило якомога більше українців. В Італії кліп сприйняли дуже позитивно та високо оцінили цю спільну італійсько-українську роботу. Мар’яна Боднар мріє створити український кроссовер та презентувати його у світі. Каже, матеріалу для цього є достатньо.

Джерело: Тернопільський прес-клуб