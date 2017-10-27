Корпорація Microsoft подарувала тернопільській школі програмне забезпечення в довічне користування
Вчора, 26 жовтня, Тернопільська школа №28 отримала офіційне підтвердження, що вважається навчальним закладом, кваліфікованим корпорацією Майкрософт.
Про це у соцмережах повідомила директор школи Лілія Вавринів.
“Процедура реєстрації тривала тиждень. Будемо розгортати Єдиний інформаційний простір. Продукт Office 365 для школи є безкоштовним назавжди, на необмежену кількість учасників. Попереду цікаве навчання та хороші можливості!”, — зазначила директорка.
Office 365 для навчальних закладів” – це набір служб, який дає змогу працювати разом над шкільними матеріалами та надавати до них спільний доступ для вчителів і учнів. Ця служба містить такі компоненти: Office Online (Word, PowerPoint, Excel і OneNote), необмежене сховище OneDrive , Yammer та сайти SharePoint.
One thought on “Корпорація Microsoft подарувала тернопільській школі програмне забезпечення в довічне користування”
Віндовс і мелкософт це зло і дки українці це не усвідомлять буде такаж фігня з вірусами як 15.12.2016 з Укрзалізницею, Мінфіном, Казначейством, Кіївобеленерго, як 27.06.2017 року з практично усім банківським сектором України (крім Приватбанку) та ще з 100 великих українських комппаній, серед якх Укртелеком, Лайфсер і тд.тп. …
Потрібно переходити на альтернативні до віндовс ОС, наприклад на Linux …