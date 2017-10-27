Корпорація Microsoft подарувала тернопільській школі програмне забезпечення в довічне користування

Вчора, 26 жовтня, Тернопільська школа №28 отримала офіційне підтвердження, що вважається навчальним закладом, кваліфікованим корпорацією Майкрософт.

Про це у соцмережах повідомила директор школи Лілія Вавринів.

“Процедура реєстрації тривала тиждень. Будемо розгортати Єдиний інформаційний простір. Продукт Office 365 для школи є безкоштовним назавжди, на необмежену кількість учасників. Попереду цікаве навчання та хороші можливості!”, — зазначила директорка.

Office 365 для навчальних закладів” – це набір служб, який дає змогу працювати разом над шкільними матеріалами та надавати до них спільний доступ для вчителів і учнів. Ця служба містить такі компоненти: Office Online (Word, PowerPoint, Excel і OneNote), необмежене сховище OneDrive , Yammer та сайти SharePoint.