Новини Тернополя 

Медуніверситет у Тернополі отримав ліцензію та провів перший набір на нову спеціальність «Громадське здоров’я»

Irena 0 View Прокоментуй!

Про це йшлося в доповіді ректора Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського, професора Михайла Корди під час конференції трудового колективу університету.

  • Цього року університет отримав ліцензію та провів перший набір на нову спеціальність «Громадське здоров’я», – зазначив ректор. – Для забезпечення навчального процесу навчальний відділ розробив навчальний план, який затверджений рішенням вченої ради університету, а кафедри – навчальні програми з дисциплін.

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