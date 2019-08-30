Медуніверситет у Тернополі отримав ліцензію та провів перший набір на нову спеціальність «Громадське здоров’я»

Про це йшлося в доповіді ректора Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського, професора Михайла Корди під час конференції трудового колективу університету.

Цього року університет отримав ліцензію та провів перший набір на нову спеціальність «Громадське здоров’я», – зазначив ректор. – Для забезпечення навчального процесу навчальний відділ розробив навчальний план, який затверджений рішенням вченої ради університету, а кафедри – навчальні програми з дисциплін.