Медуніверситет у Тернополі отримав ліцензію та провів перший набір на нову спеціальність «Громадське здоров’я»
Про це йшлося в доповіді ректора Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського, професора Михайла Корди під час конференції трудового колективу університету.
- Цього року університет отримав ліцензію та провів перший набір на нову спеціальність «Громадське здоров’я», – зазначив ректор. – Для забезпечення навчального процесу навчальний відділ розробив навчальний план, який затверджений рішенням вченої ради університету, а кафедри – навчальні програми з дисциплін.