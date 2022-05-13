Тернопільський бізнес отримав 143 млн грн податку на додану вартість

Впродовж січня-квітня 2022 року суб’єктам господарювання Тернопільщини повернули 143 млн грн податку на додану вартість.

Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 134 суб’єкти господарювання – юридичні особи краю. Вони задекларували до повернення 213 млн гривень цього податку.

Станом на початок травня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 152 млн гривень, з яких 136 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами, а щодо 16 млн грн триває судовий та адміністративний розгляд.

Також фахівці податкової служби області упередили бюджетне відшкодування даного платежу на 2,3 млн гривень.