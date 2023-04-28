Мешканець Тернопільщини сховався в багажнику, щоб виїхати закордон

23-річний житель Тернопільщини заплатив 5 тис. доларів США за місце у багажнику авта.

Сьогодні вночі до пункту пропуску «Шегині» на виїзд до Польщі прибув мікроавтобус «Мерседес». Під час заїзду для проходження контролю прикордонний наряд перевірив кількість осіб, які слідували через державний кордон, про що здійснив відмітку у контрольному талоні. Однак на паспортний контроль прибуло на одну особу менше.

Як з’ясувалося згодом водій мікроавтобуса за грошову винагороду погодився перевезти через кордон чоловіка призовного віку, який немає на те законних підстав. Свої послуги перевізник «оцінив» у 5 тис. доларів США.

Для реалізації незаконного трансферу під час проходження контролю 23-річний житель Тернопільщини причаївся у багажному відділені за сидіннями та не надав документи для перевірки. Однак прикордонники все одно його знайшли.

Особу через кордон не пропущено та притягнуто до адмінвідповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Стосовно перевізників оперативні співробітники Львівського прикордонного загону направили повідомлення до Нацполіції, в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».