15:10 | 28.04.2023
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Набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває

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Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

▪️громадянство України;
▪️вільне володіння українською мовою;
▪️вік від 18 років;
▪️повна загальна середня освіта;
▪️посвідчення водія категорії В.
Усім кандидатам необхідно:
▪️подати документи;
▪️пройти тестування і медогляд;
▪️показати належний рівень фізичної підготовки;
▪️пройти співбесіду.
Що ми пропонуємо:
▪️можливість кар’єрного росту;
▪️стабільна заробітна плата від 18 600 гривень;
▪️безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
▪️щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
▪️грошова компенсація на оздоровлення;
▪️можливість взяти житло в лізинг;
▪️компенсація оренди житла.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням 👉 https://cutt.ly/K0ymVua
Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.

Поставити свої запитання ви можете за номером 👉 0672119631.

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