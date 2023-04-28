Набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває
Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
громадянство України;
вільне володіння українською мовою;
вік від 18 років;
повна загальна середня освіта;
посвідчення водія категорії В.
Усім кандидатам необхідно:
подати документи;
пройти тестування і медогляд;
показати належний рівень фізичної підготовки;
пройти співбесіду.
Що ми пропонуємо:
можливість кар’єрного росту;
стабільна заробітна плата від 18 600 гривень;
безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
грошова компенсація на оздоровлення;
можливість взяти житло в лізинг;
компенсація оренди житла.
Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням https://cutt.ly/K0ymVua
Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua.
Поставити свої запитання ви можете за номером 0672119631.