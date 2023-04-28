Набір до патрульної поліції в Тернопільській області триває

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна загальна середня освіта;

посвідчення водія категорії В.

Усім кандидатам необхідно:

подати документи;

пройти тестування і медогляд;

показати належний рівень фізичної підготовки;

пройти співбесіду.

Що ми пропонуємо:

можливість кар’єрного росту;

стабільна заробітна плата від 18 600 гривень;

безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

грошова компенсація на оздоровлення;

можливість взяти житло в лізинг;

компенсація оренди житла.

https://cutt.ly/K0ymVua Подати заявку на участь у конкурсі можна за посиланням

Телеграм-канал корисної інформації щодо вступу до патрульної поліції: https://t.me/patrol_police_gov_ua

Поставити свої запитання ви можете за номером 0672119631.