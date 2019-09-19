Мешканці масиву колишнього “Комбайнового заводу” влаштували “День мікрорайону”

Неймовірні самоорганізовані мешканці мікрорайону колишнього “Комбайнового заводу” (вулиці Лук’яновича та Бродівська) започаткували й САМОСТІЙНО влаштували неймовірне свято – “День мікрорайону”!

Радий був прийняти запрошення та долучитись до організації.

Головні організатори Володимир Хмурич та Марія Доліба дуже молодці!

Дякую, що дослухались до прохання влаштовувати свято після, а не перед чи під час виборів.

Тернополяни з “комбайнового” у багатьох моментах взірцеві. І не лише у вмінні відпочити. У цілому мікрорайоні, в якому більшість будинків це гуртожитки, лише в одному ще немає ОСББ.

“Лук’яновича, 1” (вже багаторічне і чи не перше ОСББ в Тернополі серед гуртожитків), “Лук’яновича, 2”, “Лук’яновича, 3”, “Бродівська, 50” – молодці!

Порядок й процвітання в країні починається з нашої домівки, під’їзду, будинку, вулиці!

Дякую від себе також команді “Сила Людей Тернополя” та голові організації Олегу Різнику, які надали значну допомогу.