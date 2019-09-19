70 лікарів-лаборантів з Тернопільщини удосконалювали свої знання з сучасної діагностики

Переривчасті курси проходили лікарі-лаборанти Тернопільської області у конференц-залі лабораторного корпусу КНП «Тернопільська університетська лікарня» сьогодні, 18 вересня.

Розпочала захід головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, завідувачка лабораторного відділення КНП «Тернопільська університетська лікарня» Наталія Степанчук, яка, привіташи медиків, зазначила, що «робота лабораторної служби спрямована на покращення надання спеціалізованої допомоги населенню області, поліпшення якості клінічних лабораторних досліджень».

Дві доповіді стосовно глікованого гемоглобіну та сучасної оцінки тесту, а також ролі лактату в діагностиці септичних станів презентовано кандидатом біологічних наук, продакт-менеджер «Labix» Олександр Мельник.

До слова, клініко-діагностичну лабораторію було відкрито у «Тернопільській університетській лікарні ще у 1958 році, а у 2017 році її було реорганізовано та перенесено у новий лабораторний корпус, що являє собою потужний діагностичний центр, який складається з клінічного, біохімічного, бактеріологічного та імунологічного підрозділів.