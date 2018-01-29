Деталі Тернополя: міська флора та фауна

До речі, про першу якось частіше пишеться – всі ці листки й квіти балясин, ліпнини, кахлі, зрештою, огорож теж. А ось тваринний світ якось ховається. Можливо, він не такий багаточисленний та різноманітний, як перший, з чого випливає, що Тернопіль місто рослинне. Чи, принаймні, може випливати.

Проте, коли бути дуже уважним, то можна помітити і кількох бджілок на фасаді, а потім дорахувати до тваринного світу ще й мушлі (як домівку для молюсків). І так вийде, що тваринний світ теж представлений. А, як брати ширше, то йдеться про різноманіття видів у давньому місті, бо нинішнє вони не населяють — воно вихолощене для машин і тотального консумеризму.

Тож відправляємося за тваринами й рослинами, котрі зростали разом із містом, принаймні, були з ним останні майже сто років.

Анна Золотнюк.