Мешканці Тернопільської громади можуть безкоштовно доїжджати до міста із сіл

Безкоштовним проїздом за напрямками: «Тернопіль – Курівці», «Тернопіль – Вертелка», «Тернопіль – Малашівці – Іванківці – Плесківці», «Тернопіль – Глядки», можуть скористатися громадяни пільгових категорій населення, зареєстровані у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади.

Для безоплатного проїзду за вказаними маршрутами жителям сіл необхідно виготовити персоніфікований електронний квиток «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова» та пред’явити його під час проїзду в автобусі.

Окрім пільговиків, безкоштовно при наявності Учнівської/Студентської «Соціальної карти тернополянина» в автобусах на вищезазначених маршрутах впродовж усього року їздять і студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації денної форми навчання, учні загальноосвітніх шкіл та вихованці середніх і професійно-технічних навчальних закладів.