Більше 100 населених пунктів Тернопільщини завтра будуть без світла
ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 11 червня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене
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Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії
Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні
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