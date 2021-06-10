Більше 100 населених пунктів Тернопільщини завтра будуть без світла

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 11 червня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Тернопільська, Міцькевича, Замкова з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Пушкіна, П.Ринок з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. Чорновола, Костельна, Банкова, Тернопільська з 09:00 до 18:00 Бережанський РЕМ м. Бережани вул. С.Бандери з 08:00 до 18:00 Бережанський РЕМ с. Куряни з 09:00 до 16:00 Бережанський РЕМ с. Надрічне з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Саранчуки з 09:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с.Гермаківка з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Іванків з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів (частково) з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Соколів, с.Скоморохи з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Зубрець з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Суходіл з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Копичинці вул. Гусятинська з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Перемийлів з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Глібів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с.Поділля з 10:00 до 16:00 Заліщицький РЕМ с.Головчинці з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ х.Соловї. з 09:00 до 13:00 Збаразький РЕМ х.Під Лісом. з 13:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Дзвиняча. з 09:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Чернихівці. з 09:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Травневе. з 09:00 до 16:00 Зборівський РЕМ м.Зборів (вул.Сонячна) з 10:00 до 16:00 Зборівський РЕМ с.Манаїв з 10:00 до 16:00 Зборівський РЕМ с.Серетеччина з 10:00 до 16:00 Козівський РЕМ смт.Козлів (передмістя) з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ смт.Козлів (передмістя) з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Яструбово вул Промислова з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Кальне з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.М.Плавуча з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м. Кременець, вул. Замкова, вул. Грушевського, вул. Франка з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м.Кременець вул.Липовиця1

Липовиця2

Садова

Шкільна

Замкова

Вербова

Франка

Грушевського

Вишнівецька

Макова

Красногірка

Вивозова. з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Шпиколоси

Колосова

Рудка Двірець з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м.Кременець вул.Вивозова, вул. Сільська, вул.Корнії з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ м.Почаїв вул.Сагайдачного, вул.Березина , вул.Верхня з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Крижі х.Мисики з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Ванжулів, с. Лопушно , с. Білозірка , с. Борщівка, с. Грибова, м. Ланівці вул. Привокзальна, Шкільна, Новосілка, Волинська, Українська, Незалежності, Грушевського, Січ. Стрільців, Богайчука, Садова, с. Молотків, с. Загірці, с. М. Карначівка, с. Гриньки. с. Нападівка, с. Шушківці, с. Москалівка, с. Буглів, с. Борсуки , с. Передмірка, с. Бережанка, с. Снігурівка, с. Манево , с. Іванківці, с. Михайлівка, с. Якимівці. з 09:00 до 17:10 Монастириський РЕМ смт.Коропець з 09:00 до 16:00 Монастириський РЕМ м.Монастириська вул. Крушельницької, будівельника, частково вул.Шевченка з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ м.Монастириська (вул.Т.Г. Шевченка,частково,вул.В.Стуса) з 09:00 до 16:00 Монастириський РЕМ с.Низьколизи з 09:00 до 16:00 Монастириський РЕМ м.Монастириська(вул.Галицька,Т.Г.Шевченка,І.Франка, Хвильового,Л.Українки,Січових Стрільців) з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ х.Ведмежа з 09:00 до 16:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Скорики, Староміщина, Дорофіївка, Клебанівка, Шевченкове, Оріховець, Лозівка, Гущанки, Ободівка, Лисичинці, Гнилички, Скалат, Богданівка, Кошляки, Зарубинці, Поділля, Рожиськ, Медин з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ м. Підгайці, вул: Андрія Шептицького, Бережанська, Богдана Хмельницького, Василя Стуса, Вузька, Вячеслава Чорновола, Галицька, Горішня Юрдика, Євгена Коновальця, Замкова, Злуки, Івана Франка, Кравецька, Лисенка, Мазепи гетьмана, Мартина Мізерного Рена, Марусі Богуславки, Міцкевича, Мічуріна, Молодіжна, Нова, Олекси Яворського, Січових Стрільців, Сонячна, Спасівська, Спортивна, Федьковича, Шевченка, майдан Незалежності, с. Сільце,вул: Застав”я, с. Старе Місто вул: Паркова, Староміська, Утратниця, з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ х.Червень з 09:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ сс Вишнівчик з 09:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ м Теребовля з 09:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ с Струсів з 09:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ м Теребовля з 09:00 до 16:00 Теребовлянський РЕМ с Вербівці з 09:00 до 16:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Глибока 1-27, Глиняна 1-22, Малишка 1-23, Польова, Сонячна, С.Бандери 8,10

з 09:00 до 11:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Г.Івачів, вул.Горішня. з 10:00 до 16:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Миролюбівка. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Прошова. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Забойки. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м.Чортків. вул.Броварова, Київська, Середня, Підгірна, Мистецька. з 08:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с.Переходи. Чортківський район. з 08:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с.Долина.Чортківський район. з 08:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с.Вел. Чорнокінці.Чортківський район. з 08:00 до 16:00 Чортківський РЕМ с.Ст.Ягільниця.Чортківський район. з 08:00 до 16:00 Шумський РЕМ с.Кути с.М.Дедеркали с.В.Дедеркали з 09:00 до 16:00