Через посадових осіб Тернопільщина втрачає десятки мільйони гривень

За січень–травень 2021 року фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели 143 заходи державного фінансового контролю, з яких 16 ревізій, 15 перевірок закупівель та 112 моніторингів закупівель.

За результатами інспектувань та перевірок закупівель виявлено порушень законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 67,5 млн грн. Забезпечено відшкодування втрат на суму 19,5 млн гривень.

За допущені фінансові порушення 32 посадових особи притягнуто до адміністративної відповідальності, 4 ̵ до дисциплінарної відповідальності.

До установ, які допустили порушення бюджетного законодавства, застосовано 5 фінансових санкцій.

Правоохоронним органам передано 15 ревізійних матеріалів, за результатами розгляду яких розпочато 13 досудових розслідувань та вручено 6 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, – повідомляє пресслужба Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.